Trump wegen versuchter Einflussnahme auf Wahlergebnis angeklagt

Meldungsarchiv - 02.08.2023 02:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Washington: Der ehemalige US-Präsident Trump ist im Zusammenhang mit Versuchen der Einflussnahme auf das Ergebnis der Wahl 2020 und dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol angeklagt worden. Die Anklageschrift von Sonderermittler Smith umfasst vier Punkte, darunter Verschwörung zum Betrug gegen die Vereinigten Staaten. Smith erklärte, der Angriff auf das Kapitol sei auf die Lügen Trumps zurückzuführen. Trumps Wahlkampfteam wies die Vorwürfe zurück und erklärte, die Anklage erinnere an das Vorgehen in Nazi-Deutschland. Trump soll am Donnerstag vor Gericht erscheinen. Der Spitzenkandidat der Republikaner für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr war bereits im Juni auf Bundesebene wegen des illegalen Aufbewahrens geheimer Unterlagen angeklagt worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.08.2023 02:00 Uhr