Trump wegen Betrugs zu Millionenstrafe verurteilt

New York: Der frühere US-Präsident Trump ist von einem Gericht zur Zahlung von 355 Millionen Dollar verurteilt worden. Außerdem darf er im Bundesstaat New York drei Jahre lang kein Unternehmen führen. Trumps Söhne müssen ebenfalls millionenschwere Strafen bezahlen. In dem Verfahren war Trump und seinen Söhnen vorgeworfen worden, über Jahre hinweg die Vermögenswerte des Immobilienimperiums der Familie künstlich aufgebläht zu haben, um so bessere Konditionen für Kredite und Versicherungen zu bekommen. Trumps Anwälte kündigten Revision an. Der Ex-Präsident selbst sprach von einem Schwindel und bezeichnete Richter und Staatsanwältin als korrupt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2024 10:00 Uhr