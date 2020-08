Trump warnt vor Rückkehr der USA zu Klimaabkommen

Nachrichtenarchiv - 30.07.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump hat vor der Klimapolitik seines demokratischen Herausforderers Biden gewarnt. Bei einem Besuch einer Ölförderanlage in Texas sagte Trump, eine Rückkehr zum Klimaschutzabkommen von Paris würde die USA im globalen Wettbewerb benachteiligen und Abermilliarden Dollar kosten. Sollten die Demokraten an die Macht kommen, würden sie nicht nur die Öl- und Gasindustrie, sondern die gesamte US-Wirtschaft zerstören. Die USA würden dann zu einem weiteren Venezuela. Trump liegt in Umfragen derzeit hinter seinem Herausforderer Biden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.07.2020 05:00 Uhr