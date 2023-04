Trump vor Gericht: Anklage wirft ihm Fälschung von Geschäftsunterlagen vor

Meldungsarchiv - 04.04.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

New York: Der in einer Schweigegeldaffäre angeklagte frühere US-Präsident Trump hat vor Gericht auf nicht schuldig plädiert. Wie US-Medien berichten, wies der 76-Jährige die 34 Anklagepunkte bei einer ersten Anhörung in einem New Yorker Gericht zurück. Die Staatsanwaltschaft wirft Trump nach eigenen Angaben die Fälschung von Geschäftsunterlagen vor. Er habe damit Informationen und rechtswidrige Aktivitäten vor und nach der Präsidentschaftswahl 2016 verbergen wollen. Vor dem Gebäude versammelten sich Hunderte Anhänger und Gegner des Republikaners. Die Polizei hält beide Gruppen voneinander fern. Trump ist der erste ehemalige US-Präsident, der sich einem Strafprozess stellen muss. Er hatte im Vorfeld alle Vorwürfe von sich gewiesen und von einer - Zitat - "politischen Hexenjagd" auf ihn gesprochen. Im kommenden Jahr will der Milliardär eigenen Worten zufolge erneut für die Präsidentschaftswahlen kandidieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2023 22:00 Uhr