Trump verzichtet vorerst auf Sonderzölle gegen Kanada und Mexiko

Washington: Die USA setzen die angekündigten Sonderzölle gegen Kanada und Mexiko vorerst aus. Wie Kanadas Premierminister Trudeau nach einem Gespräch mit US-Präsident Trump mitteilte, will sich sein Land im Gegenzug etwa verpflichten, einen Regierungsbeauftragten für den Kampf gegen Fentanylschmuggel zu ernennen. Mexiko kündigte an, 10.000 zusätzliche Soldaten an die Grenze zu den USA zu entsenden, um den Drogenschmuggel zu bekämpfen. Kein Zeichen der Entspannung gibt es derweil im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Die Sonderzölle auf chinesische Produkte sind am frühen Morgen in Kraft getreten. Inzwischen hat Peking Gegenzölle angekündigt. Auch die EU bereitet sich auf einen möglichen Handelskrieg mit den USA vor. Nach einem EU-Spitzentreffen in Brüssel sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen, man sei vorbereitet und werde auf "unfaire" Angriffe entschieden reagieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2025 07:00 Uhr