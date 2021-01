Trump verurteilt Gewalt seiner Anhänger

Bitkom fordert mehr Home-Office im Öffentlichen Dienst

Berlin: Der Digitalverband Bitkom hat die Behörden hierzulande dazu aufgerufen in der Corona-Krise mehr Home-Office zu ermöglichen. Bitkom-Chef Achim Berg sagte, so schön es sei, dass Spitzenpolitiker hier an die Unternehmen appellieren: In der öffentlichen Verwaltung mit ihren fünf Millionen Beschäftigten sei der Handlungsbedarf in Sachen Homeoffice mit Abstand am größten. Das noch immer weit verbreitete Festhalten an der Präsenzkultur sei anachronistisch, so der Bitkom-Chef.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.01.2021 06:15 Uhr