Trump-Vertrauter Giuliani meldet Insolvenz an

New York: Der frühere New Yorker Bürgermeister und Anwalt von Ex-US-Präsident Trump, Rudy Giuliani, hat Konkurs angemeldet. Der 79jährige war in der vergangenen Woche zu Schadenersatz in Höhe von 150 Millionen Dollar verurteilt worden. Denn er hatte behauptet, dass bei der letzten Präsidentenwahl Helfer Wahlzettel für Trump weggeworfen und gefälschte Zettel für den Wahlsieger Biden gezählt hätten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.12.2023 04:00 Uhr