Trump-Vertrauter bei Wahl zum Sprecher des Repräsienantenhauses gescheitert

Washington: In den USA ist der Kongress weiter nicht arbeitsfähig, das Repräsentantenhaus hat nach wie vor keinen Sprecher. Jim Jordan scheiterte auch im dritten Anlauf, sich in das Amt wählen zulassen. Er gilt als Vertrauter von Ex-Präsident Trump. Die Republikaner zogen Jordans Nominierung daraufhin zurück, am Montag sollen sich neue Bewerber vorstellen. Die Partei bleibt aber tief gespalten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.10.2023 01:00 Uhr