Trump verteidigt Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China

Washington: US-Präsident Trump hat die von ihm verhängten Zölle gegen China, Mexiko und Kanada verteidigt. Auf seiner Internet-Plattform erklärte er, die Maßnahme könne für US-Bürger schmerzhaft werden. Allerdings sei es das Ziel, Amerika wieder groß zu machen, und das werden den Preis wert sein. Kanada bezeichnete der US-Präsident als Land, das ohne den Handelsüberschuss mit den USA nicht lebensfähig sei. Gestern hatte Trump per Dekret Zusatz-Zölle in Höhe von zehn Prozent auf Waren aus China und zehn Prozent auf Energieimporte aus Kanada verhängt. Weitere Waren aus Kanada und Mexiko belegte er mit Zöllen in Höhe von 25 Prozent. Alle drei Staaten wollen mit Gegenzölle antworten. Bundeskanzler Scholz warnte indes davor, die Welt durch Zollbarrieren aufzuteilen. Der weltweite Austausch von Waren sei eine Erfolgsgeschichte, die Wohlstand für alle ermögliche, sagte Scholz während seines Besuchs beim britischen Premier Starmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2025 19:00 Uhr