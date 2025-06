Trump verschärft Vorgehen gehen Migranten

Washington: US-Präsident Trump will die Razzien gegen Migranten verschärfen. Er hat eine Ausweitung der Einsätze durch die Einwanderungsbehörde ICE angewiesen. Er forderte die Behörde auf, Festnahmen und Abschiebungen insbesondere in Los Angeles, Chicago und New York auszuweiten. Alle drei Städte werden von Demokraten regiert. Trump bezeichnete die Aktion als Zitat "größte Massenabschiebung in der Geschichte". Seit Tagen gehen Amerikanerinnen und Amerikaner in vielen US-Städten auf die Straße, um gegen die Migrationspolitik des Präsidenten zu demonstrieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2025 07:00 Uhr