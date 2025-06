Trump verlässt vorzeitig G7-Gipfel

Kananaskis: US-Präsident Trump verlässt einen Tag früher als geplant den G7-Gipfel in Kanada. Er hat angekündigt, mit den anderen Staats- und Regierungschefs noch zu Abend zu essen und dann ins Flugzeug zu steigen. Trumps Sprecherin begründete dies mit der Lage im Nahen Osten. Kurz vor der Ankündigung hatte Trump die Bewohner der iranischen Hauptstadt Teheran zur sofortigen Evakuierung aufgerufen. US-Verteidigungsminister Hegseth trat Berichten über angeblich amerikanische Angriffe gegen den Iran entgegen und wies sie als falsch zurück. Er hatte am Wochenende eine stärkere Militärpräsenz in der Region angeordnet. Laut Hegseth geht es um den Schutz eigener Truppen. Präsident Trump strebe immer noch ein Atomabkommen mit dem Iran an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2025 05:00 Uhr