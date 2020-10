Trump verlässt Klinik kurzzeitig um Fans zu begrüßen

Nachrichtenarchiv - 05.10.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump hat trotz seiner Corona-Infektion das Krankenhaus kurzzeitig verlassen, um Anhänger zu grüßen. In Videos auf Twitter ist zu sehen, wie er winkend und mit Atemschutzmaske in einem schwarzen Geländewagen an jubelnden Menschen in Washington vorbeigefahren wird. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, er mache gleich einen Überraschungsbesuch bei den so Trump sinngemäß "großartigen Patrioten" vor der Klinik. Seine Ärzte stellten in Aussicht, dass der Präsident möglicherweise schon heute die Klinik verlassen kann und im Weißen Haus weiter behandelt wird.

