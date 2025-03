Trump verkündet Zölle von 25 Prozent auf ausländische Autos

Washington: US-Präsident Trump hat seine Drohung wahrgemacht und neue Zölle auf Autos verhängt, die in die USA importiert werden. Künftig werden Sonderabgaben in Höhe von 25 Prozent fällig. Trump sprach davon, dass sich Amerika seinen Reichtum zurückhole von Freunden und Feinden. Die Maßnahmen sollen am 2. April in Kraft treten. Trump erwartet sich davon Einkünfte von 100 Milliarden US-Dollar. Dies werde dazu führen, dass Automobilhersteller wieder vermehrt in den USA produzieren. Die Ankündigung des US-Präsidenten war erwartet worden. Die Zölle dürfte vor allem die Autobauer hart treffen, die keine eigenen Werke in den Vereinigten Staaten haben.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 26.03.2025 23:00 Uhr