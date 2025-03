Trump verkündet Zölle von 25 Prozent auf ausländische Autos

US-Präsident Trump hat seine Drohung wahrgemacht: Künftig sollen auf Autos, die in die USA importiert werden, Sonderzölle in Höhe von 25 Prozent fällig werden. Trump sprach davon, dass sich Amerika seinen Reichtum zurückhole von Freunden und Feinden. Dabei ergänzte er, die Freunde seien oft schlimmer als die Feinde. Der Schritt war erwartet worden, Trump hatte in den letzten Wochen unter anderem der EU mit Strafzöllen auf Autos gedroht. Dies trifft auch einige deutsche Autobauer hart, die keine eigenen Werke in den USA haben.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 26.03.2025 23:00 Uhr