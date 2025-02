Trump verhängt Zusatz-Zölle auf Aluminium und Stahl

Washington: US-Präsident Donald Trump hat per Dekret neue Zölle auf alle Stahl- und Aluminium-Einfuhren in die USA in Höhe von 25 Prozent angeordnet. Trumps Handelsberater Navarro erklärte dazu, die Zölle würden ausländisches Preisdumping beenden, die heimische Produktion anschieben und die Aluminium und Stahl-Industrie zum Rückgrat der US-Sicherheitsinteressen machen. Trump erklärte zudem, er denke über neue Einfuhrabgaben auf Autos, Computer-Chips und Medikamente nach. Um Gegenmaßnahmen anderer Ländern kümmere er sich nicht, so der US-Präsident.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2025 00:00 Uhr