Trump verhängt neue Zölle gegen Kanada, Mexiko und China

Washington: Wie angedroht, hat US-Präsident Trump ein Dekret unterschrieben, mit dem ab sofort die Zölle gegen die Nachbarländer Kanada und Mexiko sowie China erhöht werden. Wie das Weiße Haus im Onlinedienst "X" mitgeteilt hat, beträgt der Zollsatz für Produkte aus Kanada und Mexiko künftig bis zu 25 Prozent. Ausgenommen sind Einfuhren von kanadischen Energieträgern, für die nur eine zehnprozentige Gebühr fällig wird. Für Importe aus China soll ab sofort zusätzlich zu den bereits bestehenden Zollgebühren eine weitere Abgabe in Höhe von zehn Prozent erhoben werden. Das chinesische Handeslministerium, die mexikanische Präsidentin Sheinbaum und der kanadische Premier Trudeau haben bereits Gegenmaßnahmen in Aussicht gestellt. So will Kanada seinerseits Zölle in der selben Höhe auf US-Waren einführen. China kündigte zudem an, eine Klage bei der Welthandelsorganisation einzureichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2025 06:00 Uhr