Trump vergleicht Gerichtsurteil gegen Le Pen mit eigenen Verfahren

US-Präsident Trump hat das Urteil gegen die französische Politikerin Le Pen mit seinen eigenen juristischen Verfahren verglichen: Die Rechtspopulistin war wegen der Veruntreuung öffentlicher Gelder schuldig gesprochen worden. Sie darf jetzt unter anderem fünf Jahre lang nicht mehr bei Wahlen antreten. Trump sagte, das sei eine sehr große Sache. Es klinge sehr nach der Situation in den USA - vermutlich eine Anspielung darauf, dass Kläger in mehreren US-Bundesstaaten vergebens versucht hatten, Trumps Teilnahme an der Präsidentschaftswahl 2024 zu verhindern. Zuvor hatte das US-Außenministerium zum Urteil gegen Le Pen erklärt, es sei besorgniserregend, wenn Menschen aus dem politischen Prozess ausgeschlossen würden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.04.2025 02:00 Uhr