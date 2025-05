Trump verdoppelt Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte

Washington: US-Präsident Trump hat neue Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in die USA angekündigt. Sie sollen von derzeit 25 Prozent auf 50 Prozent erhöht werden und am Mittwoch in Kraft treten. Bei einer Rede in einer Stahlfabrik im Bundesstaat Pennsylvania sagte er, niemand werde um die Zölle herum kommen. Laut Trump sollen die Einnahmen aus den zusätzlichen Aufschlägen die Stahlindustrie absichern. Ein US-Bundesgericht hatte am Mittwoch einen Großteil von Trumps Zöllen für ungültig erklärt mit der Begründung, er hätte sie nicht im Alleingang verhängen dürfen. Am Tag darauf setzte ein Berufungsgericht die Blockade vorerst aber wieder aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2025 10:00 Uhr