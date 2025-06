Trump verbietet Menschen aus zwölf Ländern Einreise in die USA

Washington: US-Präsident Trump hat zwölf Länder mit einer Einreisesperre belegt. Wie es aus dem Weißen Haus hieß, trifft die Verordnung vor allem Menschen aus instabilen Staaten oder Bürgerkriegsregionen, darunter Afghanistan, Jemen, Haiti und Myanmar. Auch der Iran steht auf der Liste. Der Präsident wolle die US-Bürger so vor - so wörtlich - "ausländischen Terroristen" schützen. Einreisen in die USA sind den Menschen aus den betroffenen Staaten ab kommendem Montag verboten. - Zuvor hat Trump im Streit mit der Elite-Universität Harvard nachgelegt: Er will fast allen ausländischen Staatsangehörigen die Einreise verwehren, die an der Uni studieren wollen. Die Beschränkung soll zunächst für ein halbes Jahr gelten. Die US-Regierung wirft der Uni Antisemitismus vor - etwa wegen der pro-palästinensischen Proteste auf dem Campus. Harvard geht juristisch gegen den Kurs Trumps vor.

