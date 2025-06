Trump: USA haben Atomanlagen im Iran angegriffen

Washington: Die USA haben Ziele im Iran angegriffen. Präsident Trump teilte auf seiner Social Media Plattform mit, im Fokus des "sehr erfolgreichen" Einsatzes seien drei Atomanlagen gewesen. Die US-Armee habe die Einrichtungen in Natans, Isfahan und in Fordo bombardiert. Mit Blick auf Fordo, wo sich die große unterirdische Uran-Anreicherungsanlage befindet, habe man eine "volle Ladung Bomben" abgeworfen. Es gibt bereits Berichte, dass bei diesem Einsatz die US-Kampfflugzeuge vom Typ B2 zum Einsatz gekommen seien. Diese können als einzige große, bunkerbrechende Bomben abwerfen. Die USA haben damit direkt in den Krieg zwischen Israel und dem Iran eingegriffen. Vor gut einer Woche hatte Israel einen Angriff auf militärische Ziele im Iran gestartet. Seitdem kommt es immer wieder zu gegenseitigem Raketenbeschuss. Erklärtes Ziel Israels ist es, Teheran vom Bau einer Atombombe abzuhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2025 04:00 Uhr