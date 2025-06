Trump: USA haben Atomanlagen im Iran angegriffen

Washington: Die USA haben offenbar militärisch in den Krieg zwischen Israel und dem Iran eingegriffen. In sozialen Medien schrieb Präsident Trump, die US-Armee habe einen "sehr erfolgreichen Angriff" auf drei Atomeinrichtungen im Iran verübt - in Natans, Isfahan und in Fordo, wo sich die unterirdische Uran-Anreicherungsanlage befindet. Alle Flugzeuge befänden sich inzwischen wieder außerhalb des iranischen Luftraums, teilte Trump mit. Eine Bestätigung des US-Verteidigungsministeriums oder eine Stellungnahme aus dem Iran liegen bisher nicht vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2025 03:00 Uhr