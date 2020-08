Trump unterzeichnet Dekrete gegen chinesische Firmen hinter TikTok und WeChat

Nachrichtenarchiv - 07.08.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump hat die Eigentümer der populären chinesischen App TikTok mit einem Dekret weiter unter Druck gesetzt. Die Verfügung, die in 45 Tagen greifen soll, verbietet US-Bürgern, Geschäfte mit der Firma "Bytedance" zu machen. Trump sieht in der App eine Bedrohung der nationalen Sicherheit. Derzeit läuft eine Frist bis zum 15. September - bis dahin soll TikTok nach dem Willen des Präsidenten an eine US-Firma wie den Software-Riesen Microsoft verkauft werden. Ein ähnliches Dekret unterzeichnete Trump für den Eigentümer der App WeChat, Tencent. Die Firmen wollten sich dazu nicht äußern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2020 10:00 Uhr