Trump unterschreibt Sanktionsgesetz gegen China

Nachrichtenarchiv - 18.06.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump hat ein Gesetz unterzeichnet, dass Chinas hartes Vorgehen gegen muslimische Minderheiten bestrafen soll. Das Gesetz werde die Verursacher von Menschenrechtsverstößen zur Rechenschaft ziehen, teilte Trump mit. Es sieht Strafmaßnahmen gegen chinesische Funktionäre vor, die sich an der Verfolgung von Uiguren und anderen ethnischen Minderheiten beteiligt haben. In der Region im Westen des Landes waren in den vergangenen Jahren mehr als eine Millionen Uiguren inhaftiert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.06.2020 03:00 Uhr