Trump untersagt per Dekret Geschäfte mit Tiktok-Inhaberkonzern

Nachrichtenarchiv - 07.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump verbietet seinen Landsleuten, Geschäfte mit den Eigentümern der chinesischen App Tiktok zu machen. Er hat eine entsprechende Verfügung unterzeichnet, die in 45 Tagen in Kraft treten soll. Das teilte das Weiße Haus mit. Das Vorgehen sei notwendig, um die nationale Sicherheit zu schützen, heißt es in dem Dekret. Trump beschuldigt den Konzern "Bytedance", über die Plattform Spionage für Chinas Regierung zu betreiben. Die Video-App ist vor allem bei Jugendlichen sehr beliebt. Derzeit läuft eine Frist bis zum 15. September, um die US-Aktivitäten von TikTok an den amerikanischen Software-Riesen Microsoft zu verkaufen. Laut Tiktok nutzen in den USA mehrere zehn Millionen Menschen die App, weltweit sind es demnach Hunderte Millionen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2020 06:00 Uhr