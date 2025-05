Trump und Wadephul kritisieren Putin für neue Großangriffe

Kiew: Russlands Armee hat die dritte Nacht in Folge massive Drohnenangriffe auf die Ukraine verübt. Im Norden, Osten und Süden des Landes herrschte zeitweise Luftalarm. Militärbeobachter sprachen am Abend von mehr als 100 russischen Kampfdrohnen am Himmel über der Ukraine. Bundesaußenminister Wadephul sieht die jüngsten massiven Luftangriffe auf die Ukraine als Anzeichen dafür, dass Russlands Präsident Putin keinen Frieden wolle. Putin trete die Menschenrechte mit Füßen, sagte Wadephul in der ARD. Das sei ein Affront, auch gegen den US-Präsidenten Trump. Der hat Russland mit neuen Sanktionen gedroht und Staatschef Putin scharf kritisiert. Putin töte unnötigerweise eine Menge Menschen, so Trump in sozialen Medien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2025 10:00 Uhr