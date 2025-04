Trump und Selenskyj treffen sich zweimal in Rom

Rom: Am Rande der Trauerfeier für den Papst haben sich die Präsidenten der USA und der Ukraine, Trump und Selenskyj, zu einem persönlichen Gespräch getroffen. Das Weiße Haus sprach von einer "sehr produktiven" Treffen. Beide vereinbarten laut dem ukrainischen Präsidentenbüro, noch heute ein weiteres Mal zusammenzukommen. Thema dürfte der russischen Angriffskrieg in der Ukraine sein. Trump will den Krieg beenden und Selenskyj dafür zu Zugeständnissen an Russland bewegen. So soll die Ukraine etwa auf die besetze Halbinsel Krim verzichten. Kiew hat einem Medienbericht zufolge einen eigenen Friedensplan erarbeitet, in dem Gebietsabtretungen nicht mehr kategorisch ausgeschlossen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2025 13:00 Uhr