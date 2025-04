Trump und Selenskyj haben sich in Rom getroffen

Rom: Vor den Trauerfeierlichkeiten für Papst Franziskus haben sich US-Präsident Trump und der ukrainische Präsident Selenskyj getroffen. Aus dem Weißen Haus hieß es dazu, es sei ein privates Treffen und ein sehr produktives Gespräch gewesen. Weitere Details sollen noch heute bekannt gegeben werden. Die USA hatten einen Friedensplan vorgelegt, der unter anderem weitreichende Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland vorsieht. Das lehnte Kiew zunächst strikt ab. Wie die New York Times jedoch inzwischen berichtete, hat die Ukraine nun einen eigenen Friedensplan vorgelegt. Darin ist offenbar nicht mehr explizit die Rede davon, dass die Ukraine alle russisch besetzten Gebiete zurück haben will.

