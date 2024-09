Trump und Selensky tauschen sich in New York aus

New York: Der republikanische Präsidentschaftskandidat Trump trifft heute mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Trump Tower zusammen. Bei dem Gespräch geht es um den russischen Angiffskrieg gegen die Ukraine. Trump vertritt in der Ukraine-Politik einen völlig anderen Kurs als die amtierende US-Regierung unter Präsident Biden. Sollte Trump die Präsidentschaftswahl im November gewinnen, fürchtet Kiew ein baldiges Ende der US-Militärhilfen. Das letzte persönliche Treffen zwischen Trump und Selenskyj fand 2019 statt, als Trump noch US-Präsident war. Selenskyj war zuvor von Biden und Vizepräsidentin Harris in Washington empfangen worden, nachdem er bei den Vereinten Nationen in New York um weitere Hilfen für sein Land geworben hatte.

