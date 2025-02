Trump und Putin vereinbaren Ukraine-Friedensgespräche in Saudi-Arabien

US-Präsident Trump hat in einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Putin über die Zukunft der Ukraine gesprochen. Man habe sich auf umgehende Verhandlungen geeinigt, so Trump. Beide wollen sich nun rasch in Saudi-Arabien treffen, hieß es. Auch mit dem ukrainischen Präsidenten telefonierte Trump. Selenskyj spricht von einem bedeutungsvollen Telefonat, das er mit Trump geführt habe. Beide hätten sich über die Möglichkeit, Frieden zu schaffen, ausgetauscht sowie die beiderseitige Bereitschaft zur Zusammenarbeit auf Teamebene. Niemand wünsche sich Frieden mehr als die Ukraine, so Selenskyj weiter. Trump habe ihn über sein Gespräch mit dem russischen Präsidenten Putin unterrichtet. Zusammen mit den USA wolle man nun die weiteren Schritte planen, um die russische Aggression zu stoppen, so der ukrainische Präsident.

