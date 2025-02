Trump und Putin vereinbaren Ukraine-Friedensgespräche

Ukraine-Friedensgespräche vereinbart: In einem Telefonat haben der russische Präsident Putin und US-Präsident Trump über die Zukunft der Ukraine gesprochen und sich auf zügige Verhandlungen geeinigt - möglicherweise in Saudi-Arabien. Auch mit Selenskyj telefonierte Trump, um ihn darüber zu unterrichten. Der Startschuss für eine erste Annäherung soll bereits auf der Münchner Sicherheitskonferenz fallen, die morgen beginnt. Außenministerin Baerbock unterstrich, dass Kiew und auch Europa an den Gesprächen beteiligt werden müssten.

