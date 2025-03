Trump und Putin beenden Telefonat

Ende des Telefonats: Der amerikanische und der russische Präsident haben sich am Nachmittag ausgetauscht. In dem Gespräch sollte es um eine Waffenruhe in der Ukraine gehen. Inhaltliche Details wurden noch nicht bekannt. Weder die Ukraine noch die europäischen Staaten waren eingebunden in die Telefonkonferenz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.03.2025 18:15 Uhr