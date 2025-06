Trump und Musk sind im Clinch

Musk kündigt in Streit mit Trump Ende der Dragon-Weltraumkapsel an: Der Tech-Milliardär hat mitgeteilt, dass sein Raumfahrtunternehmen SpaceX das Raumschiff außer Betrieb nehmen werde. Dieses ist das einzige in den USA, das die Nasa-Astronauten zur Raumstation ISS bringt. Musk reagierte damit auf die Drohung Trumps, seinem Unternehmen Milliarden-Subventionen zu streichen. Die Tesla-Aktie brach in Folge ein - zeitweise um 14 Prozent. Zuvor hatte Musk Stimmung gegen das Steuer- und Ausgabengesetz gemacht und mehr Kostensenkungen gefordert. Er rief sogar republikanische Kongressmitglieder auf, sich Trump zu verweigern und sich ihm anzuschließen.Trump sagte, Musk habe kein Problem mit dem Gesetz gehabt - bis er erfahren habe, dass dazu eine Kürzung der Subventionen für Elektrofahrzeuge gehöre.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2025 05:00 Uhr