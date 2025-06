Trump und Musk liegen im Clinch

Washington: US-Präsident Trump will sich nach öffentlichem Streit nicht mit Tech-Milliardär Musk vertragen. Trump sagte an Bord der Air Force One, er sei so beschäftigt, dass er gar nicht an Musk denke. Es gebe zwar Bemühungen, die beiden wieder zusammenzubringen, aber Trump erklärte, dass er daran kein Interesse habe. Ob er die Aufträge der Regierung mit Musks Unternehmen beenden werde, beantwortete der US-Präsident nicht direkt. Man müsse sich alles ansehen, erklärte er. Zuvor hatte damit gedroht, Aufträge und Subventionen für Musk zu streichen, um Geld zu sparen. Der ehemalige Regierungsberater hat Trump in den vergangenen Stunden nicht mehr persönlich angegriffen, aber weiter dessen Steuerpaket kritisiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2025 01:00 Uhr