Trump und Musk liegen im Clinch

Streit zwischen Trump und Musk eskaliert: Der Tech-Milliardär versuchte, Republikaner im Streit um das Haushaltsgesetz auf seine Seite zu ziehen. Auf seiner Plattform ließ er über eine neue Partei abstimmen. Außerdem behauptete er, der Name des Präsidenten stehe in Unterlagen zum Sexualstraftäter Epstein. Trump warf Musk in einem Interview vor, er habe den Verstand verloren. Der Präsident erwägt seinen Tesla abzustoßen, den er erst im März gekauft hatte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.06.2025 21:30 Uhr