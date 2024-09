Trump und Harris liefern sich erstes TV-Duell

Washington: In den USA haben sich die Präsidentschaftskandidaten Harris und Trump ihr bisher einziges Fernsehduell geliefert. Knapp zwei Monate vor der Wahl trafen die Demokratin und der Republikaner erstmals persönlich aufeinander - und attackierten sich von Beginn an. Harris erklärte, sie sei diejenige, die einen Plan habe, um die Mittelklasse zu stärken. Trump wiederum warf Harris erneut vor, eine "Marxistin" zu sein. Die Vize-Präsidentin habe gemeinsam mit US-Präsident Biden für die wahrscheinlich höchste Inflation in der Geschichte des Landes gesorgt. Unterstützung bekommt Harris aus der Musik-Branche. US-Popstar Taylor Swift empfahl ihren Fans, bei der Wahl im November für die Demokraten zu stimmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2024 13:00 Uhr