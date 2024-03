Trump und Biden sichern sich Delegiertenzahlen für Präsidentschaftskandidatur

Washington: Im US-Präsidentschaftswahlkampf stehen die finalen Konkurrenten fest: Sowohl US-Präsident Biden als auch sein Amtsvorgänger Trump haben sich die nötigen Stimmen ihrer jeweiligen Parteien gesichert. Beide gewannen laut Prognosen der großen US-Fernsehsender die Vorwahlen in den Bundesstaaten Georgia, Mississippi und Washington. Bei den Demokraten stand der Ausgang der Vorwahlen quasi von Beginn an fest. Biden hatte keine ernsthaften Konkurrenten aus den eigenen Reihen. Trumps letzte Mitbewerberin Haley hatte nach dem Super Tuesday aufgegeben. Damit steht ein erneutes Duell der beiden Rivalen bei der Präsidentenwahl am 5. November bevor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2024 06:00 Uhr