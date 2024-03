Trump und Biden setzen Vorwahlen-Siegeszug am Super Tuesday fort

Washington: US-Präsident Biden und sein Vorgänger Trump haben am sogenannten "Super Tuesday" jeweils ihres Siegesserien bei den Vorwahlen ihrer Parteien fortgesetzt. Laut Prognosen setzte sich Trump bei den Republikanern bereits in elf von 15 Bundesstaaten durch, in denen abgestimmt wurde. Seine Rivalin Haley gewann bisher lediglich im Bundesstaat Vermont. Beobachter erwarten, dass die 52-Jährige bald aus dem Präsidentschaftsrennen aussteigen könnte. Dann würde ein erneutes Duell zwischen Trump und Biden bei der Präsidentenwahl im November immer wahrscheinlicher. Die offiziellen Nominierungsparteitage der Republikaner und der Demokraten finden im Sommer statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2024 06:00 Uhr