Trump und Biden liefern sich Schlagabtausch

Nachrichtenarchiv - 30.09.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Cleveland: Fünf Wochen vor der Präsidentenwahl in den USA haben sich Amtsinhaber Trump und sein demokratischer Herausforderer Biden erstmals einen direkten Schlagabtausch im Fernsehen geliefert. Die Debatte prägten heftige Wortgefechte. Eines der Themen war die Corona-Pandemie. Angesichts von 200 000 Toten in den USA warf Biden dem Präsidenten vor, sich völlig unverantwortlich verhalten und tausende Menschenleben gefährdet zu haben. Trump entgegnete seinem Herausforderer, in der Frühphase der Pandemie gegen ein Einreiseverbot von und nach China gewesen zu sein. Zudem verweigerte Trump seinem Herausforderer die Zusage, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl anzuerkennen - unabhängig vom Ausgang. Trump sprach erneut von angeblichem massiven Betrug bei den Briefwahlen. Wörtlich sagte der Präsident: "Sie schummeln". Biden hingegen erklärte, er werde das Wahlergebnis akzeptieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2020 09:00 Uhr