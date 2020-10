Trump und Biden liefern sich letztes TV-Duell

Nachrichtenarchiv - 23.10.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nashville: In den USA haben sich Präsident Trump und sein Herausforderer Biden ein letztes TV-Duell vor der Wahl in gut eineinhalb Wochen geliefert. Die Begegnung verlief deutlich disziplinierter als die erste Fernsehdebatte der beiden. Im Mittelpunkt standen Themen wie der Umgang mit der Corona-Pandemie, die Wirtschaft, die Krankenversicherung und Rassismus. Biden nannte Trump einen Rassisten, der Öl in jedes einzelne rassistische Feuer gieße. Trump sagte dagegen, er sei die am wenigesten rassistische Person in diesem Raum. Niemand habe getan, was er getan habe für schwarze Amerikaner. Auf eine Frage zum Klimawandel sagte Biden, die USA müssten saubere Energie fördern und letztlich vom Öl wegkommen. Auf Trumps Hinweis, wie wichtig Öl für Bundesstaaten wie beispielsweise Texas sei, betonte Biden, der Übergang werde schrittweise vollzogen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2020 07:00 Uhr