Trump und Biden kämpfen bis zuletzt um Wählerstimmen

Zahl der Toten nach Erdbeben in der Ägäis steigt weiter

Izmir: Drei Tage nach dem Erdbeben in der Ägäis sinken die Chancen, noch Überlebende zu finden. Nach offiziellen Angaben sind in Griechenland und der Türkei mehr als 80 Menschen ums Leben gekommen, die meisten davon in der türkischen Stadt Izmir. Die Einsatzkräfte zählten rund 1.000 Verletzte. Viele Menschen, die nicht in ihre beschädigten Häuser zurückkehren konnten, verbrachten die Nächte in Notunterkünften. Die türkische Katastrophenschutzbehörde meldete auch am Sonntag weitere kleine Nachbeben. Auf der griechischen Insel Samos schliefen ebenfalls viele Menschen im Freien, in Autos oder Zelten. Dort waren bei dem Erdbeben zwei Jugendliche ums Leben gekommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2020 06:00 Uhr