New York: Der frühere US-Präsident Trump soll am 6. November vor einem New Yorker Gericht aussagen. Außer ihm werden in dem Zivilprozess wegen Betrugs auch seine beiden Söhne Donald Junior und Eric sowie seine Tochter Ivanka in den Zeugenstand gerufen. Das teilte die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft mit. Trump wird vorgeworfen, die Vermögenswerte seines Immobilienimperiums aufgeblasen zu haben, um so an bessere Konditionen für Kredite und Versicherungen zu kommen. Ihm droht nun eine Millionen-Geldstrafe und der Entzug seiner Geschäftslizenzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.10.2023 06:00 Uhr