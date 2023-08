Trump trifft in Washington zur Anklageverlesung ein

Meldungsarchiv - 03.08.2023 23:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Washington: Ex-US-Präsident Trump ist in der US-Hauptstadt angekommen. Sein Flugzeug landete am Abend in Washington, anschließend ging es in einer Autokolonne zum Gerichtsgebäude. Dort soll Trump zur Stunde die Anklage verlesen werden. Es geht um versuchte Einflussnahme auf das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 und seine Rolle rund um den Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol in Washington am Anfang Januar 2021. Trump ist angeklagt wegen Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten, Verschwörung zur Behinderung eines offiziellen Verfahrens und Behinderung eines offiziellen Verfahrens. Er wies die Vorwürfe zurück und bezeichnete sie als politisch motiviert. Es ist das dritte Mal in diesem Jahr, dass sich der Ex-Präsident vor Gericht wegen strafrechtlicher Vorwürfe verantworten muss.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2023 23:00 Uhr