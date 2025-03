Trump stoppt Militärhilfe für die Ukraine

US-Präsident Trump hat offenbar sämtliche Militärhilfe für die Ukraine ausgesetzt. Wie Bloomberg und Fox News berichten, gilt das auch für die Waffen, die derzeit auf den Weg in die Ukraine sind und sich zum Beispiel in Polen befinden. Fox News zitiert einen Regierungsvertreter mit den Worten, dass es sich nicht um das Ende der Hilfe handle, sondern um eine Pause: Und diese Pause werde so lange andauern, bis US-Präsident Trump feststelle, dass die ukrainische Führung einen guten Willen zum Frieden zeige. Am vergangenen Freitag hatte es bei dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weißen Haus einen Eklat gegeben. Trump hatte Selenskyj unter anderem mangelnde Dankbarkeit vorgeworfen.

