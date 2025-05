Trump stellt Ukraine-Gespräche im Vatikan in Aussicht

Trump stellt Verhandlungen über Waffenruhe im Ukraine-Krieg in Aussicht: Der US-Präsident hat nach seinem über zweistündigen Telefonat mit dem russischen Präsidenten Putin sofort weitere Gespräche in den Raum gestellt. Dazu habe Papst Leo den Vatikan als Verhandlungsort angeboten. Die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine würden unverzüglich aufgenommen, so Trump. Zuvor schon hatte Putin von einem gehaltvollen und nützlichen Telefonat gesprochen. Für einen Frieden müssten Kiew und Moskau Kompromisse eingehen, die allen Seiten gerecht würden, so Putin.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.05.2025 21:00 Uhr