Trump stellt sich in 100-Tage-Bilanz gutes Zeugnis aus

Warren: US-Präsident Trump bescheinigt sich selbst einen historisch guten Start in seine zweite Amtszeit. In einer Rede in Warren im US-Bundesstaat Michigan sprach er von den erfolgreichsten ersten 100 Tagen einer Regierung in der Geschichte der USA. Trump sagte, er habe die Inflation gesenkt, bekämpfe die "illegale Einwanderung" auf beispiellose Weise und gehe gegen - so wörtlich - "woke Ideologien" vor. Leider werde er dabei immer wieder von Gerichten behindert, klagte der Präsident. Kurz zuvor hatte Trump ein Dekret über Zollerleichterungen für Autobauer unterzeichnet. Damit wird verhindert, dass Unternehmen Importe von Autos und Stahl oder Aluminium doppelt verzollen müssen, also zweimal 25 Prozent. Außerdem senkt Trump die Abgaben auf importierte Bauteile für zwei Jahre.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2025 02:00 Uhr