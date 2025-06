Trump spricht von gewaltigen Schäden an iranischen Atomanlagen

Washington: Die Angriffe der US-Streitkräfte auf Nuklearanlagen im Iran sind nach Ansicht von Präsident Trump erfolgreich verlaufen. In seinem Onlinedienst "Truth Social" verweist er auf Satellitenbilder, die das Ausmaß der Zerstörung zeigten. Mit speziellen bunkerbrechenden Bomben seien auch Produktionsstätten weit unter der Erde getroffen worden, so Trump. Er deutete Unterstützung für einen Machtwechsel im Iran an und schrieb, wenn die derzeitige iranische Führung nicht in der Lage sei, das Land wieder großartig zu machen, dann müsse es einen - Zitat - "Regime Change" geben. US-Außenminister Rubio hat allerdings in einem Interview betont, dass die Angriffe auf iranische Atomanlagen nicht das Ziel hatten, die iranische Führung zu stürzen. Die USA hatten ihre Attacken mit der Gefahr einer nuklearen Bewaffnung Teherans gerechtfertigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2025 07:00 Uhr