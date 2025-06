Trump spricht von gewaltigen Schäden an iranischen Atomanlagen

Washington: Die USA sehen die Angriffe auf Atomanlagen im Iran als vollen Erfolg. Präsident Trump hat am frühen Morgen mit Verweis auf Satellitenbilder gesagt, es seien monumentale Schäden angerichtet worden. In seinem Onlinedienst "Truth Social" schreibt er wörtlich: "Vernichtung ist ein zutreffender Begriff". Mit den speziellen bunkerbrechenden Bomben seien auch Anlagen weit unter der Erde getroffen worden, so Trump. Vizepräsident Vance hat dem Sender ABC gesagt, das iranische Nuklearprogramm sei durch die Luftangriffe um Jahre zurückgeworfen worden. Die Vereinigten Staaten, Israel und weitere Verbündete befürchten, dass Teheran angereichertes Uran herstellen will, um Atombomben zu bauen.

