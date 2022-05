Trump spricht sich nach Massaker in Texas für mehr Waffen an Schulen aus

Houston: Nach dem jüngsten Massaker an einer US-Grundschule hat der ehemalige Präsident Trump mehr Waffen an Schulen gefordert. Auf der Jahrestagung der US-Waffenlobby NRA sagte er, bewaffnete Sicherheits- und Lehrkräfte könnten schreckliche Taten verhindern. Zudem brauche es an Schulen starke Zäune, Metalldetektoren und nur noch einen einzigen Eingang. Nur so hätten Schulen die Möglichkeit, sich zu verteidigen, so Trump. Vor dem NRA-Veranstaltungsgelände protestierten mehrere hundert Menschen gegen Waffengewalt. Viele von ihnen hielten Kreuze mit Fotos der Opfer der Schießerei in der texanischen Kleinstadt Uvalde in den Händen. Ein 18-jähriger hatte dort am Dienstag 19 Schüler und zwei Lehrerinnen erschossen. Der Täter wurde von der Polizei erschossen.

