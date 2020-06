Trump spricht sich für weniger Corona-Tests in seinem Land aus

Nachrichtenarchiv - 21.06.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tulsa: US-Präsident Trump hat nach einer mehrmonatigen Pause wegen der Corona-Pandemie erstmals wieder einen Wahlkampfauftritt abgehalten. In einer Halle im Bundesstaat Oklahoma sprach er vor Tausenden Anhängern. Trump sagte in seiner Rede, er habe seine Mitarbeiter aufgerufen, die Corona-Tests einzuschränken, damit die Infektionszahlen in den USA nicht weiter steigen. Die ausgeweiteten Tests seien ein - so wörtlich - "zweischneidiges Schwert". Wenn man in diesem Ausmaß weiter teste, so Trump, werde man mehr Menschen finden, also habe er seine Leute angewiesen, weniger zu testen. Aus dem Weißen Haus hieß es dazu, Trump habe offensichtlich gescherzt. Außerdem warf Trump China erneut vor, es hätte das Virus stoppen müssen. Die USA haben inzwischen nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität mehr als 2,2 Millionen bestätigte Corona-Infektionen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2020 09:00 Uhr