Trump spricht mit Macron über Ukraine

Washington: US-Präsident Trump hat erneut ein Ende des Kriegs in der Ukraine in wenigen Wochen in Aussicht gestellt. Nach einem Treffen mit Frankreichs Präsident Macron sagte Trump, er werde sich schon bald mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyi treffen, um mit ihm ein Friedensabkommen auszuhandeln. Dabei gehe es auch um einen amerikanischen Zugang zu ukrainischen Rohstoffen. Damit könnte die Ukraine den USA Kriegsausgaben zurückbezahlen, sagte Trump. Frankreichs Präsident Macron betonte, Frieden könne in diesem Konflikt nicht dadurch erreicht werden, dass die Ukraine kapituliert. Die ukrainische Souveränität sei eine existenzielle Frage für die Stabilität in Europa.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2025 23:00 Uhr